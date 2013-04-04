Литвин розповів, у яких випадках Рада може засідати «в іншому місці»

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ситуацію, що склалася сьогодні у ВР, у тому числі щодо зміни місця проведення пленарних засідань.

Зокрема, заважив В.Литвин, стаття 2 Регламенту ВР чітко визначає місце проведення засідань парламенту – вулиця Грушевського, 5. Укладачі Регламенту також передбачили можливість засідань в іншому місці, вочевидь, у силу певних, виняткових обставин, не випадково в цій же статті йдеться про дії ВР у разі воєнного чи надзвичайного стану (ст. 83 Конституції).

При цьому він продовжує, що «у п. 2 статті 2 читаємо: за рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці».

«Я розумію цю позицію таким чином, що спочатку має бути рішення ВР про проведення її засідання в іншому місці», - пише екс-спікер.

Саме так, за словами народного депутата, зробила Верховна Рада у 1999 році, прийнявши рішення про проведення засідання у Палаці культури «Україна» для приведення до присяги Президента Леоніда Кучми, тоді як пам’ятне засідання в Українському домі було організоване без такого рішення.

Разом з тим, зауважив В.Литвин, рішення Конституційного Суду від 11 серпня 2012 року дає простір для тлумачень, що поза межами сесійної зали ВР взагалі не може приймати рішень, будь-яких.

«За великим рахунком, і за винятком надзвичайних ситуацій, так і має бути. Адже парламент – це, окрім усього іншого, і традиції, усталені правила, джерело поваги до країни, свідчення його культури тощо. Він, якщо хочете, повинен нагадувати намолену церкву», - вважає екс-голова ВР.

Водночас, продовжив В.Литвин, блокування парламенту набуло абсолютно абсурдного вияву і доведено до безглуздя, а парламентська більшість вичерпала для себе бачення бездоганного легітимного виходу із ситуації, «відповідно, усе більше демонструється верховенство політики, намагання переламати один одного».

Це вже, за словами В.Литвина, має і матиме значні негативні наслідки для України – як у внутрішньому, так і зовнішньому вимірах.

«Потрібні діалог і повернення ВР у правове поле. Хоча протистояння зайшло настільки далеко, що на аргументи вже мало зважають. І це вже розглядається як принципова позиція», - написав екс-спікер і додав: «Потрібно дати виразну відповідь на одне з ключових питань українського життя – чому ніяк не виходить в Україні парламент, чому ніяк не складається народне представництво. Розділена ВР – це розділена країна. А розділений із середини дім (за Авраамом Лінкольном) не може вистояти».