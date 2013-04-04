Яценюк: опозиція готова завтра розблокувати роботу ВР
23:12, 04 квітня 2013Політика
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Опозиція готова завтра розблокувати трибуну і президію Верховної Ради, якщо буде виконано ряд її вимог.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
Він зазначив, що розблокування можливе тоді, коли голова парламенту Володимир Рибак та більшість “повертаються в сесійну залу, ставить Годину запитань до уряду, резолюцію недовіри уряду, ставить відміну пенсійної реформи, і ставить постанови Яворівського (йдеться про постанову щодо призначення виборів у Києві - УНІАН), то парламент працює і далі голосуємо”.
“Він це не ставить – значить, парламент не працює і вони далі влаштовують ту клоунаду, в яку вони залізли”, - наголосив А.Яценюк і додав: “Тобто, у нас все без змін”.
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