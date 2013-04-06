Тягнибок каже, що в областях вже готуються до референдуму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», про це на мітингу у Житомирі заявив лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

За його словами, Президент Віктор Янукович поспішає провести референдум, доки Верховна Рада не скасувала закон про всеукраїнський референдум, незаконно ухвалений більшістю.

«Підготовка до референдуму відбувається в усіх областях, незважаючи на те, що наразі немає будь-яких ініціаторів референдуму, невідомо, щоби хтось пропонував певні питання, немає рішення ЦВК про початок процедури, не існує підписних листів. Але влада вже дала вказівку облдержадміністраціям забезпечити проведення референдуму – шукати приміщення, збирати «надійних» людей до лічильних комісій. Ці таємні дії влади є незаконними… Вони хочуть отримати можливість без участі народу ухвалювати на Банковій все, що владі заманеться», - заявив лідер «Свободи».

О.Тягнибок повідомив, що псевдореферендум влада хоче провести у серпні – «під час «мертвого» політичного сезону», і таким чином змінити всю систему влади в Україні та процедуру проведення виборів. На його переконання, на заваді здійсненню цього сценарію може стати воля народу.

«Влада дуже поспішає, адже за останніми соціологічними опитуваннями, рівень підтримки трьох опозиційних сил – «ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та «УДАРу» – перебуває на рівні 60%, натомість Партія регіонів та її сателіти комуністи мають трохи більше 30%. І навіть від цієї цифри скоро нічого не залишиться», - вважає він.

Лідер «Свободи» наголосив, що опозиція має пояснити громадянам «злочинність задуму протягти цей референдум, нести правду і домогтися, щоби в кожному селі, містечку, районному центрі були створені відповідні структури для боротьби з режимом – міцні осередки боротьби українців за свої права».

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня О.Тягнибок заявив, що у серпні влада планує провести загальноукраїнський референдум, на якому змінити процедуру виборів Президента, передбачивши лише один тур, та вибори до парламенту, зробивши його двопалатним.