Томенко закликав опозицію провести альтернативний референдум

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив , виступаючи на мітингу «Вставай, Україно!» у неділю в Києві.

На думку політика, якщо Президент України Віктор Янукович хоче провести свій референдум, то опозиція повинна провести альтернативний всеукраїнський «народний референдум».

«Якщо на своєму референдумі Янукович поставить питання про зняття недоторканності з народних депутатів, то на «народному референдумі» має стояти питання про зняття недоторканності з президента України, суддів і депутатів», - вважає М.Томенко.

Також, за його словами, якщо під час референдуму В.Януковича порушиться питання про введення мажоритарної системи виборів депутатів, то на «народному референдумі» повинно бути порушеним питання про введення партійної системи виборів за відкритими списками.

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«Окрім того, на «народному референдумі» має порушуватися питання про ліквідацію обласних та районних державних адміністрацій», - зазначив М.Томенко.

«Якщо влада сьогодні відмовиться реєструвати ініціативні групи від опозиції щодо проведення всеукраїнського «народного референдуму», то необхідно зробити все можливе, аби не допустити референдум Януковича», - резюмував політик.