Лукашенко змінив гнів на милість: шведського дипломата акредитують у Мінську

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

«За підсумками проведених за ініціативою шведської сторони двох раундів консультацій між МЗС білоруською стороною ухвалено позитивне рішення щодо прохання шведської сторони про акредитацію в Мінську тимчасового повіреного у справах Швеції в Республіці Білорусь», - зазначила заступник начальника управління інформації МЗС Білорусі Марія Ванюшина.

«Білоруська сторона виходить із того, що діяльність шведського дипломата в Білорусі здійснюватиметься в повній відповідності з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, й спрямована на реалізацію значного потенціалу двостороннього торгово-економічного співробітництва, розвиток гуманітарних, міжособистісних контактів, взаємодію у галузі екології та технічної допомоги», - підкреслили в МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Посольство Швеції в Мінську закрилося 30 серпня 2012 року. Цьому передувало рішення влади Білорусі про непродовження акредитації послу Стефану Ерікссону. Дипломата звинуватили в деструктивній діяльності. У відповідь шведська влада заявила, що не прийме нового посла Білорусі, й рекомендувала двом співробітникам білоруського посольства залишити Стокгольм. У результаті зараз функції посольства Швеції в Мінську виконує диппредставництво Естонії, а білоруського в Стокгольмі – посольство Латвії.