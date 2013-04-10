Посол Великобританії: Угода про асоціацію з ЄС буде корисною для всіх

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції посол сказав: «У Європейському Союзі є спільне переконання і спільне бачення того, що ця Угода про асоціацію буде дуже корисною для всіх нас».

За словами С.Сміта, у Євросоюзі переконані в тому, що Угода про асоціацію разом із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, яка є частиною цієї угоди, принесе Україні величезні переваги.

Водночас він висловив переконання, що говорячи про переваги, потрібно конкретизувати, зокрема, що йдеться про кращі стандарти охорони довкілля, інвестиційний клімат, розширення можливостей для українських компаній та покращення судової системи.

Як сказав С.Сміт, посольство Великої Британії думає над тим, як пояснити українським громадянам переваги від підписання угоди.