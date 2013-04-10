Яценюк каже, що Партія регіонів пішла «на попятную»

До порядку денного Верховної Ради включено питання про призначення київських виборів, скасування пенсійної реформи, відставки уряду, а також про декриміналізацію статей, за якими незаконно засуджено екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

Про це повідомив журналістам у Рівному голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк перед початком акції «Вставай, Україно!», поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Нам вдалось продемонструвати єдність української опозиції. Те, що українці бачать, що опозиція єдина в досягненні своїх цілей, що опозиція здатна перемагати, здатна не просто боротись, а ще і показувати результат – це дуже важливо», - заявив він.

«Ми боремось позапарламентськими методами, але нам вдається і багато що зробити в рамках Верховної Ради. Партія регіонів пішла «на попятную», і до порядку денного включені всі питання, які опозиція вимагала для розгляду Верховної Ради», - підкреслив А.Яценюк.

За його словами, включення питань, на яких наполягала опозиція, до порядку денного – це реакція на те, що опозиція зібрала підписи за проведення позачергової сесії. «Тому ми не вбачаємо доцільності в позачерговій сесії, а будемо розглядати ці питання, адже Партія регіонів зрозуміла, що на вимоги опозиції треба йти», - сказав А.Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, А.Яценюк наголосив: «Для опозиції це означає, що Юрій Луценко повертається в політичне життя. І я цьому щиро радий, тому що Юра має великий досвід, він показав себе як справжній борець. Його досвід дуже потрібний для Об’єднаної опозиції».

Наразі на Майдані Незалежності в Рівному триває мітинг «Вставай, Україно!». «20-тисячний майдан заповнений вщент. Люди стоять на прилеглих вулицях», - зазначили в “Батьківщині”.