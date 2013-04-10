Яценюк каже, що Партія регіонів пішла «на попятную»
Яценюк заявляє, що до порядку денного ВР включені всі питання, на яких наполягала опозиція.
До порядку денного Верховної Ради включено питання про призначення київських виборів, скасування пенсійної реформи, відставки уряду, а також про декриміналізацію статей, за якими незаконно засуджено екс-прем’єра Юлію Тимошенко.
Про це повідомив журналістам у Рівному голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк перед початком акції «Вставай, Україно!», поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
«Нам вдалось продемонструвати єдність української опозиції. Те, що українці бачать, що опозиція єдина в досягненні своїх цілей, що опозиція здатна перемагати, здатна не просто боротись, а ще і показувати результат – це дуже важливо», - заявив він.
«Ми боремось позапарламентськими методами, але нам вдається і багато що зробити в рамках Верховної Ради. Партія регіонів пішла «на попятную», і до порядку денного включені всі питання, які опозиція вимагала для розгляду Верховної Ради», - підкреслив А.Яценюк.
За його словами, включення питань, на яких наполягала опозиція, до порядку денного – це реакція на те, що опозиція зібрала підписи за проведення позачергової сесії. «Тому ми не вбачаємо доцільності в позачерговій сесії, а будемо розглядати ці питання, адже Партія регіонів зрозуміла, що на вимоги опозиції треба йти», - сказав А.Яценюк.
Відповідаючи на запитання журналіста щодо звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, А.Яценюк наголосив: «Для опозиції це означає, що Юрій Луценко повертається в політичне життя. І я цьому щиро радий, тому що Юра має великий досвід, він показав себе як справжній борець. Його досвід дуже потрібний для Об’єднаної опозиції».
Наразі на Майдані Незалежності в Рівному триває мітинг «Вставай, Україно!». «20-тисячний майдан заповнений вщент. Люди стоять на прилеглих вулицях», - зазначили в “Батьківщині”.