Верховна Рада оголосила перерву аж до вівторка

Верховна Рада підтримала пропозицію фракції «Наша Україна» про оголошення перерви у роботі парламенту до вівторка, 20 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, за дану пропозицію проголосувало 253 народні депутати із 421 депутата, зареєстрованого у залі.

Не голосували за це рішення у повному складі фракції БЮТ та КПУ, а від фракції СПУ лише один народний депутат підтримав дану пропозицію.

Представник фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ зазначив, що перерва необхідна для проведення консультацій між політичними силами щодо створення коаліції.

За його словами, зараз парламент перебуває «у досить важкій і складній ситуації». Р.ЗВАРИЧ повідомив, що вчора розпочались консультації між «Нашою Україною» і Партією регіонів щодо створення коаліції.

Він закликав усі політичні сили, представлені у парламенті, до консультацій з приводу формування коаліції.