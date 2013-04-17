Янукович обговорив з Патоном розвиток Академії наук
23:08, 17 квітня 2013Політика
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Напередодні Загальних зборів Національної академії наук України відбулася телефонна розмова Президента Віктора Януковича з президентом НАНУ Борисом Патоном, під час якої співрозмовники обговорили питання функціонування та розвитку Академії.
Віктор Янукович вітає Бориса Патона з 50-річчям перебування на посаді президента Національної академії наук України / Фото : архів УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
В.Янукович побажав Б.Патону та учасникам зборів успішної роботи.
«За результатами розмови Президент України звернеться до уряду з відповідним дорученням», - додали в прес-службі.
Як повідомлялося, 18 квітня відбудеться сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2012 році.
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