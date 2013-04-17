Янукович обговорив з Патоном розвиток Академії наук

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович побажав Б.Патону та учасникам зборів успішної роботи.

«За результатами розмови Президент України звернеться до уряду з відповідним дорученням», - додали в прес-службі.

Як повідомлялося, 18 квітня відбудеться сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2012 році.