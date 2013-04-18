Льовочкіна поскаржилась Євросоюзу на Немирю

Про це вона сказала у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо вчорашнього засідання комітету, яке знову не відбулось через відсутність кворуму.

Ю.Льовочкіна відзначила, що є кілька “конфліктних питань”, щодо яких члени комітету не можуть дійти згоди.

“Це, перш за все, формування делегацій і їх склад. Ми наполягаємо на тому, щоб усе робилося по закону, а сторона опозиції пропонує певні дещо інші принципи”, - сказала вона.

Ю.Льовочкіна зазначила, що у даний час тривають переговори і висловила сподівання, що члени комітету досягнуть необхідних домовленостей.

Крім того, депутат стверджує, що Г.Немиря неодноразово “порушував закон про комітети”. Зокрема, за її словами, представники фракції Партії регіонів просили поставити певні їхні пропозиції на голосування на засіданні комітету, проте, цього не відбувалося, хоча, згідно з законом, голова повинен ставити на голосування пропозиції будь-яких членів комітету.

“Уся сьогоднішня ситуація, вона, перш за все, є відповідальністю і заслугою голови комітету. Він втратив довіру в середині комітету”, - наголосила депутат.

Також Ю.Льовочкіна зауважила, що повідомила голову Представництва ЄС в Україні Яна Томбінські, що ситуація у Комітеті ВР з євроінтеграції - “це пряма провина голови комітету”.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Європарламент офіційно повідомив українській стороні про скасування засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС, запланованого на 3-5 квітня. Винуватцем скасування стала українська сторона - Верховна Рада не сформувала свою половину персонального складу комітету. За даними ЗМІ, Партія регіонів заблокувала формування цього органу, з’ясувавши, що не отримує в ньому більшості голосів.

17 квітня засідання Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції вкотре не відбулось через відсутність кворуму.

Г.Немиря заявив, що ігнорування депутатами від Партії регіонів засідань комітету потребує політичної оцінки. Він зазначив, що до складу комітету входить 16 народних депутатів. Проте сьогодні на засіданні присутні лише 7. Г.Немиря зауважив, що не з’явилися, зокрема, Ірина Бережна, Віктор Тихонов, Микола Дмитрук, В’ячеслав Задорожний та Ю.Льовочкіна.

За словами Г.Немирі, це вже четвертий випадок, коли засідання не може відбутися через відсутність кворуму. Г.Немиря підкреслив, що поінформує про це голову ВР, керівника фракції Партії регіонів та за згодою членів комітету направить від імені комітету листа прем’єр-міністру щодо цієї ситуації.

Г.Немиря наголосив, що цього дня на засіданні комітету, зокрема, мали розглядатися два питання по одним із ключових законопроектів, необхідних для завершення першої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.