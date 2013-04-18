У Тимошенко кажуть, що так і не отримали протоколи допитів радника Лазаренка

Народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов заявляє, що у порушення Кримінального процесуального кодексу Генеральна прокуратура України досі не надала захисникам екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко копії протоколів допитів Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов сказав під час брифінгу у парламенті.

“І завтра під час судового засідання захисники Юлії Тимошенко не будуть мати інформації щодо свідчень П.Кириченка для того, щоб їх можна було порівняти, або поставити на підставі цих свідчень додаткові питання”, - сказав він і додав, що це є грубим порушенням.

Крім того, О.Турчинов зазначив, що допит П.Кириченка відбуватиметься в режимі відеоконференції.

“Я не виключаю, що перед ним будуть знаходитись папірці, написані його господарями новими, відповідно до яких він буде розповідати нісенітниці і брехливу інформацію щодо лідера української опозиції”, - сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром П.Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

Печерський районний суд Києва планує 19 квітня допитати колишнього радника екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка П.Кириченка як свідка у справі про вбивство Є.Щербаня.