Льовочкін пообіцяв жінкам-депутатам зустріч з Януковичем

Глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін пообіцяв жінкам - народним депутатам, які передали клопотання про помилування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, організувати зустріч з Президентом Віктором Януковичем.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це депутати повідомили на брифінгу після зустрічі з С.Льовочкіним.

За словами депутатів, під час зустрічі з С.Льовочкіним про їхній візит і клопотання доповіли Президентові, який у свою чергу пообіцяв, що звернення буде розглянуто найближчим часом.

Також жінки розповіли, що під час зустрічі з главою Адміністрації Президента отримали обіцянку про можливу зустріч в такому ж складі з В.Януковичем.

«Ця зустріч може відбутися, як ми зрозуміли зі слів керівника АП, вже до Великодня», - повідомила народний депутат фракції «Батьківщина» Людмила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, народні депутати Л.Денісова, Ірина Луценко, Лілія Гриневич, Марія Матіос та Олександра Кужель передали до Адміністрації Президента України клопотання про помилування екс-прем’єра.

Клопотання підписали 21 жінка - народний депутат, яка входить до трьох опозиційних парламентських фракцій, а також позафракційні. Жінки просять Президента помилувати Ю.Тимошенко у справі щодо підписання газових угод.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ. Вона відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова. Разом з тим, у травні 2012 екс-прем’єра було госпіталізовано до ЦКЛ «Укрзалізниці» через проблеми зі спиною.

7 квітня 2013 року – на Благовіщення – Президент України помилував засуджених колишніх членів уряду Ю.Тимошенко – екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та екс-міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.