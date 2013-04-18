В опозиції кажуть, що Рибак «ховає» підписи виїзного засідання

Про це заявив депутат "Батьківщини" Павло Петренко в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Ми витребували оригінали підписів. Досі не дали цих підписів. Рибак не надав підписів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня депутати з фракції Партії регіонів і КПУ провели окремо від опозиції, яка блокувала трибуну Верховної Ради, пленарне засідання у будівлі на вулиці Банковій, де розташовані парламентські комітети.

Під час цього засідання парламентська більшість прийняла близько 20 законів. Опозиція вимагає переголосування у Верховній Раді всіх рішень, які провладні депутати ухвалили 4 квітня, назвавши це засідання неконституційним.

Президент України Віктор Янукович заявив, що визначиться з підписанням законів, ухвалених 4 квітня, тільки після їх юридичної експертизи.