Яценюк: все, що влада обіцяла, вона зробила лише для маленької купки людей

Нинішній уряд і Президент України Віктор Янукович відповідальні за зневіру, страх і безнадію, які з’явилися в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк під час виступу у Верховній Раді під час розгляду питання про відповідальність Кабміну.

Він відзначив, що йдеться не лише про відставку уряду, але й про відповідальність Президента України Віктора Яунковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова і всіх членів Кабміну, які “не виконують своїх обов’язків”.

За словами А.Яценюка, народ України був обманутий цими людьми. “У нас немає особистих претензій до прем’єр-міністра чи до Президента Януковича, чи до членів його уряду”, - сказав він і додав, що не хоче, аби це питання перетворювалося на “політичну балаканину”.

А.Яценюк також заявив, що саме цей уряд і Президент “перебували при фактичній владі майже 10 років, тому те, що відбувалося за цей час в Україні - заслуга цих людей».

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Крім того, А.Яценюк зазначив, що перед президентськими виборами В.Янукович та Партія регіонів оприлюднили план заходів, що будуть зроблені в інтересах народу, а все це зроблено було лише “для маленької купки людей”.

А.Яценюк також нагадав, що М.Азаров ще у 2010 році у ВР розповідав, що економічну кризу подолано.

Лідер фракції “Батьківщина” зазначив, що нинішній уряд не має ні бачення розвитку економіки, ні плану дій, тому за останні три роки Кабмін жодного разу не вніс до ВР Програму дій уряду.

Зокрема, А.Яценюк зазначив, що зростання ВВП за 2012 рік склало 0%. “Це те покращення, яке ви принесли. І за це покращення ми вас хочемо відправити у відставку”, - сказав він.

Окремо А.Яценюк зауважив, що В.Янукович так і не виступив зі Щорічним зверненням до парламенту, як це мало відбутися ще до 31 березня.