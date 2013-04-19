Допит радника Лазаренка перенесли

Печерський районний суд Києва переніс на 26 квітня допит Петра Кириченка, який мав відбутися сьогодні в будівлі Апеляційного суду столиці, на прохання захисту екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву перед початком судового засідання оголосив судовий розпорядник.

Як зазначається в документі, “слідчим суддею Царевич Оксаною Ігорівною задоволено клопотання сторони захисту Ю.Тимошенко і судове засідання перенесено на 26 квітня на 16.00”.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.