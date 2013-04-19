Луценко вже наступного тижня планує летіти за кордон
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вже наступного тижня планує виїхати на лікування до Польщі.
Про це повідомляється на сайті “Народної самооборони”.
За словами екс-міністра, сьогодні він збирається виписатися з лікарні «Оберіг», а після цього на запрошення польського уряду поїде до Польщі лікувати захворювання печінки.
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Політик не зміг спрогнозувати, скільки пробуде на лікуванні за кордоном, але, за оцінками лікарів, лікування потрібне довготривале.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у колонії.
Ще під час перебування у Лук’янівському СІЗО у Ю.Луценка було виявлено гепатит TTV.
Екс-міністру з початку року зробили дві операції – першу в січні, ще коли він знаходився в колонії, другу - 16 квітня.
Глава польського уряду Дональд Туск запросив Ю.Луценка до Польщі, щоб продовжити лікування.
Сьогодні, 19 квітня, звернувся до кримінально-виконавчої інспекції ДПтС із заявою про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування. ДПтС дала дозвіл.