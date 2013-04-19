Луценко вже наступного тижня планує летіти за кордон

Про це повідомляється на сайті “Народної самооборони”.

За словами екс-міністра, сьогодні він збирається виписатися з лікарні «Оберіг», а після цього на запрошення польського уряду поїде до Польщі лікувати захворювання печінки.

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Політик не зміг спрогнозувати, скільки пробуде на лікуванні за кордоном, але, за оцінками лікарів, лікування потрібне довготривале.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у колонії.

Ще під час перебування у Лук’янівському СІЗО у Ю.Луценка було виявлено гепатит TTV.

Екс-міністру з початку року зробили дві операції – першу в січні, ще коли він знаходився в колонії, другу - 16 квітня.

Глава польського уряду Дональд Туск запросив Ю.Луценка до Польщі, щоб продовжити лікування.

Сьогодні, 19 квітня, звернувся до кримінально-виконавчої інспекції ДПтС із заявою про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування. ДПтС дала дозвіл.