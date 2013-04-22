Луценко підтвердив, що в четвер летить до Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі зі спостерігачами Європейського парламенту Олександром Квасневським та Петом Коксом.

“Якщо ви пообіцяєте, що не будете стояти перед літаком на зльотній смузі, то скажу, що лечу в четвер. Сьогодні я зустрінуся ще з усім дипломатичним корпусом України, подякую їм за зусилля по допомозі в євроінтеграції України, після цього ще зустрінуся з рядом важливих для мене людей, і в четвер стартую в Польщу, для того, щоб лягти у польську лікарню, запрошення від якої я отримав від керівника Ради міністрів Польщі пана Туска”, - сказав Ю.Луценко.

При цьому екс-міністр зауважив, що поки не знає, як довго перебуватиме в лікарнях за кордоном, оскільки відповідь на це питання можуть дати тільки медики.

“Я взагалі інколи дещо дивно почуваюсь — я не Брежнєв, я не Сталін, щоб моє комюніке про стан здоров’я читали на всіх інтернет-форумах. На жаль, проблема з печінкою, з підшлунковою, очевидно, буде вимагати місяців лікування. Скільки? Я сподіваюсь, небагато, але це визначать лікарі”, - сказав Ю.Луценко.

Також він поінформував, що днями проведе зустріч з відомим громадським діячем, культурологом Тарасом Возняком, погодився стати координатором підготовки круглого столу за участі інтелектуалів та активістів з розробки концепції “Третьої української республіки”.

“Я дуже сподіваюся, що незаплямована біографія і великий авторитет пана Возняка допоможуть в організації такої незалежної інтелектуальної роботи, яка має дати перший крок до перемоги, а цей перший крок є ім’я нового Президента України. Першим кроком є програма нової України. Лише після того має бути єдиний кандидат в Президенти, якого опозиція має назвати цього року, і наступний крок має бути — створення команди виконавців цієї програми з числа усіх опозиційних сил України”, - сказав Ю.Луценко.

На його переконання, саме такі кроки є передумовою широкого народного руху за нового Президента і нову Україну, що має забезпечити перемогу на виборах у 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін покарання у колонії.

Ще під час перебування у Лук’янівському СІЗО у Ю.Луценка було виявлено гепатит TTV.

Екс-міністру з початку року зробили дві операції – першу в січні, ще коли він знаходився в колонії, другу - 16 квітня.

Глава польського уряду Дональд Туск запросив Ю.Луценка до Польщі, щоб продовжити лікування.

19 квітня Ю.Луценко звернувся до кримінально-виконавчої інспекції Держаної пенітенціарної служби із заявою про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування. ДПтС надала дозвіл.