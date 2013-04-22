ПАРЄ перевірить повноваження наступника Власенка у складі української делегації

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ПАРЄ.

Згідно з повідомленням, депутат Пітер Омтцигт під час відкриття другої частини сесії ПАРЄ цього року оскаржив повноваження А.Шевченка, оскільки, процедурно, повноваження С.Власенка як члена ПАРЄ не були припинені.

Запит депутата з Нідерландів підтримали щонайменше 10 колег в ПАРЄ із щонайменше 5 національних делегацій.

Таким чином, зазначається в повідомленні, Регламентний комітет ПАРЄ має розглянути це питання і може запропонувати три варіанти рішення: визнати або не визнати, або визнати з умовами повноваження А.Шевченка.

У випадку, якщо Комітет вирішить не визнавати повноваження, або визнавати з умовами, то це питання буде винесено на обговорення ПАРЄ.