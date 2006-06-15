Триває голодування журналістів, які виступили проти цензури

Триває голодовка журналістів Луганської обласної державної телерадіокомпанії, які протестують проти запровадження цензури на телеканалі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами старшого редактора новин Ірини СІНЧЕНКО, попри цю акцію редакція працює у звичайному режимі. Звільнений 13 червня керівник служби новин, заступник генерального директора Євген СОЛОМІН з діагнозом “гіпертонічний криз” перебуває у лікарні.

Як сказав УНІАН в.о. генерального директора ЛОД ТРК Віталій ГАРКУША, за рішенням загальних зборів колективу створено редакційну групу по доопрацюванню редакційної угоди і робочу групу, яка має проаналізувати виконання держзамовлення ТРК з початку року.

На запитання, як довго триватиме голодовка журналістів, В.ГАРКУША відповів, що все має бути з’ясовано впродовж чотирьох діб, а законністю звільнення Є.СОЛОМІНА займаються юридичні служби.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня адміністрація Луганської обласної державної телерадіокомпанії звільнила керівника служби новин, заступника генерального директора Є.СОЛОМІНА.

В.о гендиректора телерадіокомпанії В.ГАРКУША розповів, що Є.СОЛОМІН звільнений за порушення хронометражу новин.

Сам Є.СОЛОМІН розцінює своє звільнення як політичне замовлення. Його підтримують журналісти ЛОДТРК, які прийняли з цього приводу звернення до ЗМІ і громадськості. Журналісти вважають звільнення Є.СОЛОМІНА початком репресій проти авторів звернення до Президента України з приводу незгоди адміністрації каналу підписати угоду про редакційну політику. В проекті угоди, відкинутому адміністрацією, містилися пункти про те, що керівництво ЛОДТРК не має нав`язувати теми для висвітлення, текстові формулювання, відеоряд чи учасників програм, а також вводити заборону на теми чи учасників. Також колектив у проекті угоди вимагав від керівництва ТРК обов`язкового узгодження з творчим колективом використання бази ЛОДТРК іншими телекомпаніями та продакшн-студіями. Мотивацію цієї вимоги журналісти виклали у зверненні до Президента від 7 червня, де просили накласти вето на приватизаційні процеси на державному телебаченні.

14 червня 15 журналістів ТРК оголосили голодовку. Серед вимог - повернути на робоче місце Є.СОЛОМІНА, повернути вихід новин у прямому ефірі та повернути ведучих новин Ігоря КРИМОВА та І.СІНЧЕНКО, яких відсторонено від роботи.