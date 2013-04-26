Маршрут "Хюндая" продовжать до Запоріжжя (розклад)

Як зазначено в повідомленні прес-служби, дорога від Києва до Запоріжжя займе 6 год. 50 хв. Вартість проїзду становитиме 376 грн для вагонів першого класу і 275 грн – для другого.

«Поїзд № 168К Київ - Дніпропетровськ - Запоріжжя-1 відправлятиметься з Києва о 7 год. 15 хв. і прибуватиме до Запоріжжі о 14 год. 05 хв. Поїзд № 168П Запоріжжя-1 - Дніпропетровськ - Київ відправлятиметься із Запоріжжя о 15 год. 59 хв. і прибуватиме до Києва о 22 год. 49 хв.», - повідомив прес-центр «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.

Зараз швидкісні електропоїзди категорії «Інтерсіті+» прямують з Києва тільки до Дніпропетровська, Донецька, Львова і Харкова.