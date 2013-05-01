Туск каже, що Азаров просить його «терміново» приїхати до Києва

Чинна влада в Україні щораз краще розуміє стандарти Європейського Союзу, що підтверджують останні вчинки її представників, серед яких, звільнення з тюрми екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав глава польського уряду Дональд Туск, коментуючи вчорашнє рішення Європейського суду в справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

"У нас складається враження, що це може мати зв'язок з рішенням Європейського суду, а також амбіціями, які стосуються підписання договору про асоціацію (Україна ЄС), що українці щораз краще розуміють, що з таким багажем підозр далеко не заїдуть на європейській дорозі", - сказав глава польського уряду, якого цитує РАР.

Він відзначив, що звільнення Луценка підтвердило, що українська та польська влада щораз краще розуміють одне одного, а українці усвідомлюють, що європейські стандарти включають також стосунки "влада-опозиція" та "влада-колишня влада".

Туск додав, що нещодавно розмовляв з главою українського уряду Миколою Азаровим, котрий запросив його здійснити "терміновий" візит до Києва.

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Глава польського уряду нагадав, що минулого тижня в Україні з візитом був глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, котрий перебував там разом з главами МЗС Литви, Данії та Нідерландів.