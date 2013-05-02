Канада вітає рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко

Про це йдеться в офіційному повідомленні міністра закордонних справ Канади Джона Берда, повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».

"Канада приєднується до Європейського суду з прав людини у різкому засудженні незаконного та свавільного арешту Юлії Тимошенко українською владою у 2011 році", - йдеться у повідомленні.

"Цим рішенням Європейський суд з прав людини дає чіткий сигнал, що судові переслідування в Україні не мають нічого спільно з міжнародно визнаними нормами відкритості, прозорості та з дотриманням процесуальних норм", - зазначається у документі.

"Я публічно та неодноразово висловлював занепокоєння Канади щодо явно політично вмотивованих та свавільних переслідувань, як видно у цьому та інших випадках. Це серйозно зашкодило демократичному розвитку України", - заявив Берд.

"Ми продовжуємо закликати уряд України зміцнити незалежність суддів в країні", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.