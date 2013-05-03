Україна запропонувала ЄС створити газову консультаційну групу

15:37, 03 травня 2013
Політика
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З такою пропозицією на круглому столі щодо розвитку газового ринку України виступив сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Ставицький пропонує ЄС створити робочу групу

“Ми зараз будемо продовжувати і після конференції обговорення цього питання, а саме: створення робочої групи для того, щоб за найближчий тиждень виписати порядок взаємовідносин, щоб ми чітко і покроково могли виконати наші зобов’язання”, - сказав міністр сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

Згідно з пропозицією української сторони, яка відома УНІАН, консультативна група має об’єднати представників України, країн-членів ЄС, Єврокомісії та найбільших енергетичних компаній для обговорення та консультацій щодо подальшого розвитку газового ринку України на постійній основі.

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