Україна запропонувала ЄС створити газову консультаційну групу

“Ми зараз будемо продовжувати і після конференції обговорення цього питання, а саме: створення робочої групи для того, щоб за найближчий тиждень виписати порядок взаємовідносин, щоб ми чітко і покроково могли виконати наші зобов’язання”, - сказав міністр сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

Згідно з пропозицією української сторони, яка відома УНІАН, консультативна група має об’єднати представників України, країн-членів ЄС, Єврокомісії та найбільших енергетичних компаній для обговорення та консультацій щодо подальшого розвитку газового ринку України на постійній основі.