В Україні утримається тепла погода без опадів

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 20-25°, у південній частині та на Закарпатті місцями 26-28°, в Карпатах та в горах Криму 14-19°.

У Києві та Київській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 7-12°, вдень 20-25°; у Києві вночі 9-11°, вдень 21-23°.