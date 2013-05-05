В Україні утримається тепла погода без опадів
14:14, 05 травня 2013Політика
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Завтра, 6 травня, в Україні утримається невелика хмарність, без опадів.
В Україні - тепло і без опадів / Фото: DandelionPuppets@flickr.com
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 20-25°, у південній частині та на Закарпатті місцями 26-28°, в Карпатах та в горах Криму 14-19°.
У Києві та Київській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі по області 7-12°, вдень 20-25°; у Києві вночі 9-11°, вдень 21-23°.
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