Доповідачі ПАРЄ закликають звільнити Тимошенко

Про це йдеться в їхньому коментарі щодо нещодавнього рішення Європейського суду з прав людини у справі «Тимошенко проти України», текст якого передано УНІАН.

«Рішення Європейського суду з прав людини щодо того, що арешт Ю.Тимошенко та досудове ув’язнення були свавільними та незаконними, а також щодо того, що вона не отримала належну можливість мати законний перегляд свого затримання підтверджує серйозні недоліки української судової системи, які були підкреслені в резолюції Асамблеї №1862 (2012). Тож ми закликаємо українську владу здійснити негайні кроки для вирішення недоліків, визначених у рішенні Європейського суду з прав людини щодо утримання колишнього прем’єр-міністра Тимошенко», – написано у коментарі.

Доповідачі також звернули увагу на той факт, що Європейський суд встановив, що Ю.Тимошенко була затримана з інших причин, ніж причини доставки її до компетентних органів на базі обґрунтованих підозр у скоєнні злочину, і закликали владу звільнити її, як це раніше було зроблено з Ю.Луценком.

«Ми особливо розраховуємо, що українська влада не очікуватиме з цим до того часу, поки суд в Страсбурзі не схвалить рішення за її апеляцією щодо засудження українським судом», – наголосили доповідачі ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.