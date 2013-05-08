Акції комуністів у Львові охоронятиме півтори тисячі міліціонерів

До участі у забезпеченні охорони громадського порядку під час відзначення у Львові Дня перемоги залучено 1,5 тис. охоронців працівників міліції. Загалом, 9 травня на території Львівщини охороняти громадський порядок будуть 3 тис. працівників міліції.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, у Львові 9 травня пройде низка заходів, приурочених до відзначення 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Святкування відбудуться біля Пагорба слави на вулиці Пасічній, на „Марсовому полі” на вулиці Мечникова та біля Монументу слави на вулиці Стрийській.

За словами начальника управління обласної міліції Олександра Рудяка, одним з основних завдань працівників міліції є забезпечення охорони громадського порядку.

«Міліція – це аполітичний державний орган влади, завданням якого є забезпечення безпеки громадян. Відтак, під час проведення у Львові заходів, приурочених до Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні, охоронці правопорядку виконуватимуть лише покладені на них державою функції. Принагідно відзначу, що у міліції Львівщини достатньо сил та засобів, щоб гідно забезпечити правопорядок у місті», - зазначив головний міліціонер Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у місті Львові представники лівих сил і ряду ветеранських організацій області проведуть низку заходів біля Пагорба слави на вулиці Пасічній, на „Марсовому полі” на вулиці Мечникова та біля Монументу слави на вулиці Стрийській, де відбудеться покладання вінків і квітів до могли полеглих воїнів, буде відправлено панахиду за загиблими і проведено святковий мітинг під символікою КПУ та з Прапором Перемоги.

25 квітня Львівська міськрада ухвалила рішення «Про оголошення 8 травня у м. Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни» та «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова».

3 травня прокуратурою міста Львова внесено 2 позови до суду з вимогою скасувати зазначені частини ухвал Львівської міської ради.

7 травня Львівський окружний адмінсуд призупинив дії двох згаданих ухвал Львівської міськради від 25 квітня розгляду їх по суті 29 травня.

8 травня Львівська міська рада звернулася із заявою до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення 9 травня у Львові акцій окрім тих, що передбачені як офіційні заходи.