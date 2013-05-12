З Батьківщини можуть вигнати депутатів, які не голосували за відставку Азарова

Про це повідомляє інтернет-видання «Взгляд» з посиланням на депутата Юрія Одарченка.

Одарченко розповів, що засідання призначене на 17.00 у партійному офісі на вулиці Туровській. «Це буде складне засідання. Більш як половина регіональних організацій партії «Батьківщини» зажадала, щоб Мартиненко і компанія склали свої депутатські повноваження», - заявив депутат.

За словами Одарченка, він і його соратники вимагатимуть, щоб депутати, які не голосували за відставку уряду, самі написали заяви про складання з себе повноважень депутатів. «Інакше ми вимагатимемо від Яценюка, щоб він виключив їх з фракції», - заявив депутат.

Чим закінчиться засідання і чи будуть позбавлені мандатів ці депутати Одарченко не береться прогнозувати.

Як відомо, 19 квітня опозиція спробувала відправити у відставку уряд Миколи Азарова, проте за цю пропозицію проголосувало 190 депутатів. У фракції «Батьківщина» відмовилися прийти на голосування Микола Мартиненко, Віталій Данилов, Денис Дзензерський, Андрій Павелко, Сергій Сергієнко і Сергій Фаєрмарк. Всі вони стали депутатами як представники партії Арсенія Яценюка «Фронт Змін».

Яценюк запевнив, що депутати, які не голосували, були відсутні з поважних причин. Нібито всі вони захворіли. Ще один депутат Андрій Шевченко був відсутній, оскільки перебував у відрядженні.