Глава МЗС Угорщини: Успіх Східного партнерства залежить від України

«Успіх Східного партнерства значною мірою залежить від України. Ми всі розуміємо, що Україна - основна країна у Східному партнерстві», - заявив міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоній, відкриваючи другий пленарний день шостого форуму "Європа -Україна".

Також він висловив сподівання, що угоду про Асоціацію між Україною і ЄС буде підписано, проте відзначив, що «не можна ділити шкуру невбитого ведмедя», передає Lb.ua.

"Нам здається, що Україна зробила дуже багато для того, щоб виконати умови, висунуті з боку ЄС наприкінці 2012 року. Разом з тим, ми розуміємо, що якщо угоду не буде підписано, то сьогодні ще навіть складно уявити наслідки", - заявив Мартоній.

"Зараз є великий шанс для підписання. Сподіваюся, країни (члени ЄС), у яких ще залишилися сумніви (щодо доцільності підписання Угоди з Україною), ці сумніви розвіють і у результаті проголосують "за", - додав очільник угорського МЗС, відзначивши важливість проведення даного форуму незадовго до саміту у Вільнюсі.

У свою чергу, виступаючи на панельній дискусії, заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров підкреслив, що майбутнє європейської політики - "за посиленням регіональної співпраці".

"Ми розуміємо важливість виконання нами нашого європейського "домашнього завдання", але також сподіваємося на вашу підтримку".

Нагадаємо, шостий форум "Європа-Україна" відкрився 12 травня в Будапешті аналітичною доповіддю Інституту Горшеніна «Україна 2012. Трансформація». Документ аналізує зміни, події у зовнішній і внутрішній політиці України, економіці, суспільстві, у сферах прав людини, свобод ЗМІ, реформуванні судового устрою тощо минулого року, що дозволяє виразніше накреслити прогнози на розвиток подій у 2013 р.