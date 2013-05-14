Кандидата від «Батьківщини» не реєструють у мери Ялти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримської республіканської партійної організації ВО «Батьківщина».

«Я подав усі необхідні документи в строк, але перший раз 6 травня мені було відмовлено через те, що я, на думку виборчої комісії, неправильно написав автобіографію», - зазначив Формус.

«Після відмови я виправив так, як вимагали у виборчкомі. Мені повідомляли джерела, що мене не зареєструють і другий раз, оскільки практично всі члени комісії – «регіонали». На вибори мера Ялти, які відбудуться 2 червня, зверху, з Ради міністрів Криму, дана команда не допускати кандидата від «Батьківщини», так як у кандидата від Партії регіонів Сергія Ілаша - дуже слабкі позиції в місті і немає підтримки», - додав кандидат від «Батьківщини».

Формус зазначив, що 8 і 9 травня засідання виборчої комісії проводилися, однак питання про розгляд документів про реєстрацію кандидата від «Батьківщини» до порядку денного навіть не вносилося.

10 травня виборча комісія повторно відмовила в реєстрації кандидатові від «Батьківщини» Формусу у мери Ялти. Зокрема, у рішенні комісії від 10 травня йдеться, що "у частині реєстрації кандидата на посаду Ялтинського міського голови Формуса Ю.В. комісія згоди не дійшла".