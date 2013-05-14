Верховна Рада не дала визначення "сексуальної орієнтації"

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив на засіданні парламенту.

Він зазначив, що необхідно ще попрацювати над даними законопроектами і тому їх розгляд переноситься.

Сьогодні на розгляд депутатів виносилися два законопроекти з цієї тематики, один з яких є урядовим.

У той же час, сьогодні близько 100 осіб пікетували парламент з вимогою не ухвалювати законопроект щодо протидії дискримінації.

Довідка: У ВР зареєстровано два законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні.

№ 2342 був зареєстрований у Верховній Раді України 19 лютого 2013 року. Суб'єкт подання законодавчої ініціативи - Кабінет міністрів України.

№ 2342-1 подали до парламенту народні депутати Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний (обидва від ВО «Свобода»).

Законопроект, внесений до парламенту Кабінетом міністрів, вводить у законодавство України новий термін “сексуальна орієнтація”, пропонує уточнити визначення та форми дискримінаційних дій у законі «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та посилити відповідальність за них.

Автори проект закону № 2342-1 зазначають, що він є альтернативним урядовому.

У лютому цього року міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що закон щодо протидії дискримінації стане частиною реформ в рамках виконання першої фази Плану з лібералізації візового режиму з ЄС.