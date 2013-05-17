БЮТ: на останню сесію Київради призначено величезний "дерибан"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції в Київраді.

За словами Меліхової, «останнє легітимне перед закінченням повноважень Київради пленарне засідання» може стати одним із найнебезпечніших за історію усіх скандальних «дерибанських» сесій Київради.

Більше того, Меліхова стурбована тим, що на засіданні президії Київради, яке відбулося теж у четвер, до порядку денного пленарного засідання 22 травня було внесено більше 100 земельних питань.

«Ще вранці на земельній комісії з голосу було внесено 100 земельних питань, а вже вдень вони цілим пакетом потрапили в порядок денний сесії Київради 22 травня. Влада йде ва-банк, незважаючи ні на норми регламенту, ні на закони», - заявила Меліхова.

Натомість, наголосила депутат, до порядку денного не потрапили такі соціально важливі питання як поновлення районних у Києві рад, відміна рішення Київради щодо надання земельної ділянки під будівництво хмарочоса на вул. Юності та відміна рішення щодо надання землі забудовнику під реконструкцію Гостинного двору.

Крім того, Меліхова заявила, що президія була проведена з порушенням регламенту. Адже відповідно до регламенту Київради, президія має відбуватися не пізніше, ніж за 8 днів до пленарного засідання Київради. В даному випадку, через перенесення засідання президії, строк складає 5 робочих днів.