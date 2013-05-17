Захищати інтереси екс-мера Черкас в суді буде адвокат Луценка і Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, одним з адвокатів Одарича є представник інтересів колишніх міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у Європейському суді з прав людини Валентина Теличенко.

Як повідомив Одарич на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, у нього працює дуже потужна і досвідчена команда адвокатів.

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Він також переконаний, що юридична складова повністю на його боці, оскільки рішення Черкаської міськради не витримує жодної критики: ні за змістом, ні за формою ухвалення. Одарич вважає, що в суді у нього не буде проблем.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня депутати Черкаської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста Одарича. На засіданні 40 депутатів із 42 присутніх проголосували ”за” припинення повноважень мера. Рішення про відставку мера ініціювали представники фракції Партії регіонів.

Проте щодо легітимності такого рішення є сумніви. Зокрема, чи можна вважати, що дане рішення набрало 2/3 голосів, оскільки в Черкаській міськраді 60 депутатів і міський голова. Відповідно, дві третини - це 41.