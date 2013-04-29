Екс-мер Черкас вирішив судитися за крісло

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Одарич заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, він вже подав позов до Соснівського районного суду Черкас з приводу незаконного рішення Черкаської міськради щодо дострокового припинення його повноважень як міського голови.

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Суд прийняв справу до розгляду і вже визначено суддю, який розглядатиме цю справу. Інтереси С.Одарича у суді відстоюватиме група адвокатів, які вже мають досвід подібних справ щодо рішень про відставку мерів у Луганську та Львові. За словами С.Одарича, найімовірніше, розгляд справи розпочнеться після травневих свят.

Екс-мер Черкас вважає, що всі рішення, які міськрада нині ухвалює, є незаконними, як і його відставка.

На його думку, Закон «Про місцеве самоврядування» визначає перелік всіх обставин, за яких повноваження міського голови можуть бути достроково призупинені. «Це, зокрема, особиста заява, припинення громадянства, набрання законної сили обвинувального вироку суду, порушення вимог законодавства щодо сумісності діяльності з іншою роботою, визнання судом недієздатним, смерть. Але жодна моя дія не суперечить чинному законодавству. І рішення депутатів про мою відставку не має юридичних аргументів», - підкреслив С.Одарич.

Крім того, відзначив він, міського голову обирає громада. «І лише громада на референдумі може достроково припинити повноваження міського голови. Якщо ж міський голова порушив закон, то ще й дві третини депутатів мають право достроково припинити його повноваження. Але якщо є факт порушення, може встановити лише суд, а не окремі депутати», - сказав він.

Крім того, С.Одарич припускає, що він ініціюватиме розпуск нинішнього складу міськради в разі повернення на посаду міського голови Черкас, оскільки вона порушує закони. Зокрема, змінює заступників міського голови без подання міського голови. Розпуск міськради він ініціюватиме або ж за допомогою Верховної Ради, чи через міський референдум про недовіру міськраді.

Він заявив, що готовий до проведення позачергових виборів як депутатів міськради, так і мера міста.

Як повідомлялося, 24 квітня депутати Черкаської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста С.Одарича.

На засіданні 40 депутатів із 42 присутніх проголосували "за" припинення повноважень мера. Рішення про відставку мера ініціювали представники фракції Партії регіонів.

Проте щодо легітимності такого рішення є сумніви. Зокрема, чи можна вважати, що дане рішення набрало 2/3 голосів, оскільки в Черкаській міськраді 60 депутатів і міський голова. Відповідно, дві третини - це 41.