Ставицький каже, що Вуглегірська ТЕС згоріла через помилки чергової зміни

Як передає кореспондент УНІАН, Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький, виступаючи під час Години запитань до уряду в парламенті.

Міністр також заявив, що станом на 17 травня повністю завершено розчищення машинного залу та розпочато роботи з відновлення та перевірки обладнання, що залишилося після пожежі.

«Опір ізоляції турбогенератора відповідає нормам, дефекти підшипника не встановлені", - повідомив Ставицький технічні деталі.

Як повідомляв УНІАН, Вдень 29 березня 2013 року на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. Вона була ліквідована 30 березня о 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

Вуглегірська ТЕС була повністю зупинена. Внаслідок пожежі було зруйновано 4 енергоблоки.

За фактом пожежі проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).