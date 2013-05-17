Прес-конференція столичної служби зайнятості щодо нововведень на ринку праці

21 травня 2013 року о 10:00 розпочнеться прес-конференція на тему: «Нові Порядки щодо надання соціальних послуг населенню та роботодавцям: про реєстрацію безробітних, про видачу ваучерів на навчання та про надання профорієнтаційних послуг».



Керівники профільних відділів Київського міського центру зайнятості розкажуть про нові Порядки, нещодавно введені в дію відповідними Постановами Кабінету міністрів України на виконання нового Закону України «Про зайнятість населення».

Учасники прес-конференції:

1. Тамара Харитонова – начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню КМЦЗ;

2. Тетяна Пянтак – начальник відділу організації профнавчання КМЦЗ;

3. Інна М’якота – начальник відділу організації профорієнтації КМЦЗ,

а також керівники районних центрів зайнятості м. Києва

Порядок денний:

1) Виступи начальників відділів КМЦЗ щодо нововведень:

• Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

• Порядок видачі ваучерів особам старше 45 років для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

• Порядок надання профорієнтаційних послуг;

2) Відповіді на запитання журналістів.

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі Інформагентства «Наш Продукт». В залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi. Акредитація ЗМІ обов’язкова.

Щодо акредитації ЗМІ звертатись до Олени Райченко, менеджера зі зв’язків з громадськістю за тел. (044) 593-6144, моб. (096) 920-3336 або e.raichenko@ianp.com.ua.

Адреса проведення:

м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр Інформагентства «Наш Продукт». Схема проїзду наведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema.