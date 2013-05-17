Тимошенко поділилася своїм масштабним планом

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що Україна стане справжньою частиною Європи, коли поборе «корумпований авторитаризм».

Про це йдеться її зверненні до Дня Європи, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«День Європи поступово, рік за роком, відвойовує своє місце в нашому святковому календарі. Ще позаминулого та на початку минулого століття наші предки-генії, світочі української національної думки дали нам ясний дороговказ – повернутися на наше природнє історичне місце, до Європи», - зазначила Тимошенко.

На її думку, момент остаточного повернення України до Європи сьогодні одночасно і близький, і далекий як ніколи. «Близький, тому що наші європейські партнери зробили все, щоб Україна стала частиною Європи та простягнули нам руку щирої дружби. Але далекий, тому що ця рука зависла в повітрі перед надмінним та неспотвореним інтелектом обличчям українського режиму», - зазначила Тимошенко.

«Євроінтеграційне словоблуддя представників влади нікого не повинно вводити в оману. Судити слід не по словах. Режим уже четвертий рік зводить між Україною та Європою новітню залізну завісу відчуження, насаджуючи в Україні політичне та економічне середньовіччя, яке кричуще суперечить європейським цінностям», - йдеться у зверненні.

За словами Тимошенко, «дорога до Європи відкрита, але великою гнилою колодою лежить на цьому шляху корумпований авторитаризм». «Поки ми його не поборемо, Україна не повернеться до Європи, а Європа як спосіб організації нашого життя не прийде до України. Усунення Януковича від влади – це перший насправді дієвий пункт нашої євроінтеграційної програми», - заявила екс-прем’єр.

«Поки в Україні буде такий шабаш, як зараз, угода залишатиметься лише на папері «сумними рядками», навіть якщо буде підписана. Але правляча сім’я рано чи пізно займе своє місце в минулому української історії, і тоді угода стане надійною основою для розбудови наших відносин з ЄС, а її виконання створить умови для нашої заявки на повноправне членство в Євросоюзі», - заявила Тимошенко.

«Це – не просто слова. Це – мій план», - додала вона.