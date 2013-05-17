Рибак заміряв рівень шуму в Раді

Про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Верховної Ради Володимир Рибак, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН з приводу того, чи є вже результати вимірювання шуму в сесійній залі.

“Є такі результати. В залі практично десь в два рази шум перевищує допустимі норми”, - сказав спікер.

Він зазначив, що під час зустрічі з керівниками фракцій показав їм результати цих досліджень.

“Я не раз уже просив депутатів, керівників фракцій забезпечити спокій в сесійній залі”, - додав Рибак.

Він зауважив, що часто сам не чує, які пропозиції вносять народні депутати.

За словами Рибака, він попросив депутатів, щоб вони не галасували в залі, і члени фракцій Партії регіонів і КПУ більше не кричать.

Водночас спікер нагадав, що депутати від ВО “Свобода” продовжують кричати і при цьому «ідеологічно кажуть, що ми наполягаємо, щоб розмовляли депутати українською мовою».

Він наголосив, що в принципі це неможливо, бо “за один день чи за один місяць — треба час”. Голова ВР зауважив, що ряд депутатів “представляють російськомовні регіони, і вони не дуже хочуть переходити, але є Конституція, де записано, що державна мова — українська”.

“Але для цього повинен бути час”, - сказав Рибак.

В той же час він підкреслив, що нерідко депутати від Партії регіонів і КПУ через тиск з боку фракції “Свободи” “принципово переходять на російську мову, навіть ті, які знають і можуть розмовляти українською.

«Це вже політика, це вже відстоювання інтересів своїх виборців», - переконаний спікер.

При цьому він зазначив, що йому також непросто було півроку тому повністю перейти на українську мову, оскільки він “є людина російськомовна”.

“Але я працюю над собою”, - додав Рибак.

Голова ВР зауважив, що в нього “ще є помилки, але, я думаю, пройде час і завдяки практиці всі ці питання можна буде вирішити”.

Як відомо, у сесійній залі ВР під час виступів депутатів російською мовою члени фракції «Свобода» скандували: «Українська!».

Водночас, коли виступали депутати від фракції «Свобода» «регіонали» та комуністи скандували: «фашисти!»

Цього тижня депутати від ПР і КПУ більше не скандують, а депутати від «Свободи» продовжують вигуками вимагати від депутатів виступати українською мовою.