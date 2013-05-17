Інститут права НАН України вважає незаконним звільнення мера Черкас

Інститут держави і права Національної академії наук вважає дострокове припинення повноважень міського голови Черкас Сергія Одарича таким, що не відповідає законодавству.

"Вважаємо, що рішення Черкаської міськради від 24 квітня 2013 року про дострокове припинення повноважень міського голови Одарича Сергія Олеговича не відповідає законодавству, оскільки не містить підстав для дострокового припинення повноважень міського голови, передбачених частиною 2 статті 79 закону про місцеве самоврядування", - сказано у документі.

У свою чергу сам Одарич вважає, що судова справа про визнання нелегітимним рішення міської ради 24 квітня про його відставку насправді не така вже й важка.

"Це не якась кримінальна справа, де щось треба досліджувати. Тут робота полягає з документами. А документ один – рішення міськради. Тому справа з юридичної точки зору, як на мене, не варта виїденого яйця", – зазначив Одарич після того, як суд ухвалив рішення перенести судове засідання на 23 травня.

Адвокат Одарича Валентина Теличенко вірить, що рішення про відставку Одарича буде скасоване.

"Сьогоднішня неявка в судове засідання відповідача – це фактично капітуляція… Міськрада навіть не може пояснити, чому ж вони ухвалили таке рішення. Якщо врахувати, що кошти платників податків ідуть, як мінімум, на зарплату п’яти осіб юристів, які обслуговують міськраду, то дуже дивним є залучення ще додаткового юриста-адвоката з Києва", – зауважила Теличенко.

"Затягування цієї справи свідчитиме про залежність суддів. Тим не менше, я покладаю надію на український суд і, звичайно, дуже сподіваюся, що рішення міськради буде скасоване вже цим Соснівським судом, – зазначила адвокат.

За матеріалами: Українська правда, Прочерк.