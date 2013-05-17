Екс-прем'єр Масол заявив, що його інтерв'ю про Януковича і Ющенка - підробка

Колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол називає «провокацією» поширені від його імені висловлювання в Facebook.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

«Я обурений публікаціями, в яких мені приписують, вибачте на слові, роздуми у справах Щербаня, Гетьмана, Кушнарьова та скандальні оцінки деяких українських політиків», - заявив Масол.

«Ці роздуми, опубліковані журналісткою Аліною Стрижак у Facebook, насправді – провокація. Вона дійсно зі мною зустрічалася, але я не давав таких коментарів, які вона опублікувала», - підкреслив він.

За словами екс-прем'єра, він розуміє, що журналістам потрібні скандали.

«Але вигадувати таке, та ще й публікувати - все це виходить за рамки моральних норм», - сказав Масол.

Він переконаний, що взагалі неприпустимо поширювати подібні вигадки в той час, коли йде судовий процес у справі про вбивство в 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня.

«Вся ця трагічна історія сьогодні розкривається в свідченнях свідків. Важливі свідчення реальних свідків, а не вигадки й фантазії», - заявив екс-прем'єр.

«Мені неприємні брудні журналістські технології. Я не знаю, що в журналістки було в голові, і не розумію, з якою метою вона це зробила. Але опублікувати ці скандальні вигадки – просто аморально», - підсумував Масол.

Довідка УНІАН. 16 травня деякі українські ЗМІ з посиланням на Facebook журналістки Аліни Стрижак написали, що колишній прем'єр-міністр Масол заявив, що до вбивства депутата Щербаня причетний Президент Віктор Янукович, проте цей уривок його інтерв'ю не ввійшов до публікації журналу «Країна».

Також у публікаціях стверджувалося, що Масол упевнений, що народний депутат Євген Кушнарьов, який загинув від вогнепального поранення під час полювання, загинув невипадково. І що, крім того, він вважає, що до смерті голови НБУ Вадима Гетьмана причетний колишній Президент Віктор Ющенко.