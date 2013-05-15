Справа Щербаня: Генпрокуратура хоче допитати Лазаренка

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олег Пушкар заявив журналістам після допиту свідка Петра Кириченка.

"Якщо у нас вийде і буде така можливість, ми з задоволенням нею скористаємося", - сказав Пушкар.

Тим не менш, він зазначив, що Лазаренко знаходиться у Сполучених Штатах Америки під юрисдикцією влади США, і прокуратура неодноразово направляла туди документи про надання правової допомоги. Проте конкретних відповідей, за словами Пушкаря, українська сторона досі не отримала.

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Разом з тим прокурор додав, що у справі про вбивство Щербаня є ще свідки, які будуть допитані пізніше.

Довідка: 18 січня 2013 генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Юлії Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Щербаня були допитані свідки: Ігор Мар'їнков, Сергій Зайцев, Володимир Щербань, Олександра Кужель, Сергій Тарута та Віталій Гайдук.

Сьогодні суд в режимі відеоконференції допитував колишнього помічника і бізнес-партнера Лазаренка Кириченка, який проживає в США.