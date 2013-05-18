Експерт: Називати Крим колонією України несправедливо

Про це він повідомив кореспонденту Кримського інформаційного агентства, коментуючи появу на траурному мітингу кримських татар, організованому Меджлісу, в Сімферополі плаката з гаслом «Крим - колонія України».

«Україна, як і всі країни пострадянського простору, переживала і переживає складнощі перехідного періоду. У цих складних умовах і народ, і держава виявили добру волю до повернення кримських татар. Більше 20 років держава займається облаштуванням кримських татар. Тому, мені здається, це абсолютно несправедливо і невдячно, коли звучать такі гасла», - зазначив Олег Габрієлян.

Політолог додав, що гасло на плакаті було написано англійською та турецькою мовами, щоб привернути увагу світової громадськості. При цьому експерт зазначив, що Україна - унікальна держава, якій вдалося повернути 250 тис. осіб без кровопролиття, чого не можна сказати про інші регіони, наприклад, Кавказ та Балкани.

Нагадаємо, сьогодні в Сімферополі на площі імені Леніна пройшов траурний мітинг, організований Меджлісом, присвячений 69-й річниці депортації кримськотатарського народу.

ДОВІДКА. У роки Великої Вітчизняної війни представники 20 національностей зазнали насильницької депортації з районів постійного проживання за загальними підозрам або звинуваченнями в державній зраді. Так, в 1941 році з Криму були депортовані німці, в 1944 році - кримські татари, болгари, греки, вірмени.