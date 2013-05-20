Цього тижня у ВР займуться законами про імпічмент президенту і продаж ГТС

Проектом розкладу пленарних засідань Верховної Ради України на поточний тиждень передбачено розгляд проекту закону про порядок імпічменту Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, до порядку денного планується включити законопроект про повторні вибори народних депутатів сьомого скликання у ряді одномандатних округів.

Також до порядку денного планується включити проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою реформування НАК “Нафтогаз України”.

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Для включення до порядку денного передбачено законопроект про внесення доповнень до Кримінального кодексу України щодо особливостей обчислення строків давності за злочини, вчинені деякими особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Також цього тижня депутати можуть розглянути законопроект про внесення змін до Закону “Про столицю України — місто-герой Київ” (щодо об’єднання посад голови КМДА та Київради) і законопроект про скасування необгрунтованих пільг та привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Крім того, планується розглянути законопроекти щодо внесення змін до Податкового і Митного кодексів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.

Передбачено також розгляд законопроекту про внесення змін до Закону “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”.

На п’ятницю, 24 травня, передбачено звіт про виконання Закону “Про державний бюджет України на 2012 рік”, а також звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року.