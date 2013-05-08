Арбузов сподівається, що Рада дозволить здати українську ГТС
Перший віце-прем`єр-міністр України Сергій Арбузов сподівається, що Верховна Рада прийме поданий урядом законопроект, яким фактично скасовується заборона на оренду газотранспортної системи.
Законопроект, який дозволяє оренду української газотранспортної системи, необхідний для реформування паливно-енергетичної сфери країни. Про це заявив Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання журналістів після відвідання Народного меморіалу загиблим воїнам біля каплиці Архангела Михаїла в районі Конча-Заспи.
«Я можу відповісти, для чого цей законопроект був розроблений і що очікує уряд від його прийняття. Такий крок необхідно було зробити, щоб продовжити реформування цієї галузі. І він продиктований побажанням Європейського Союзу навести лад у галузі», - заявив Сергій Арбузов.
Він також сподівається, що у Верховній Раді буде єдність при прийнятті такого важливого рішення. «Сподіваюся, що найближчим часом всі законопроекти, які подав уряд, будуть прийняті», - додав Сергій Арбузов.
Відповідаючи на питання про те, як прийняття документа відіб'ється на переговорах з Російською Федерацією про зниження ціни на газ, Перший віце-прем'єр-міністр відповів, що цей законопроект «приймається в принципі, а не під когось». «Тут немає ніякої проблеми ні з Росією, ні з ЄС. Це рішення, яке приймає держава на своєму рівні», - підкреслив він.