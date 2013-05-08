Арбузов сподівається, що Рада дозволить здати українську ГТС

Законопроект, який дозволяє оренду української газотранспортної системи, необхідний для реформування паливно-енергетичної сфери країни. Про це заявив Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, відповідаючи на запитання журналістів після відвідання Народного меморіалу загиблим воїнам біля каплиці Архангела Михаїла в районі Конча-Заспи.

«Я можу відповісти, для чого цей законопроект був розроблений і що очікує уряд від його прийняття. Такий крок необхідно було зробити, щоб продовжити реформування цієї галузі. І він продиктований побажанням Європейського Союзу навести лад у галузі», - заявив Сергій Арбузов.

Він також сподівається, що у Верховній Раді буде єдність при прийнятті такого важливого рішення. «Сподіваюся, що найближчим часом всі законопроекти, які подав уряд, будуть прийняті», - додав Сергій Арбузов.

Відповідаючи на питання про те, як прийняття документа відіб'ється на переговорах з Російською Федерацією про зниження ціни на газ, Перший віце-прем'єр-міністр відповів, що цей законопроект «приймається в принципі, а не під когось». «Тут немає ніякої проблеми ні з Росією, ні з ЄС. Це рішення, яке приймає держава на своєму рівні», - підкреслив він.