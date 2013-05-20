Тимошенко завела щоденник в інтернеті

Свої записки з в'язниці вона вирішила об'єднати загальною назвою: "Правда з-за ґрат", повідомляє ТСН.

"Своїми розповідями я хочу довести суспільству, що у нас немає прокурорів, міліціонерів, суддів, захисників наших прав та нашого життя. У нас є зграя шакалів, які прикривають свої злочини погонами та використовують свою владу для позбавлення всіх нас залишку прав", - йдеться у вступній частині щоденника Тимошенко.

Наразі на сторінці щоденника є записи за 15-те та 16-те травня. У прес-службі "Батьківщини" також пояснили, що в Тимошенко немає комп'ютера. Свої записки для щоденника вона писатиме від руки, а захисники будуть публікувати їх в інтернет.