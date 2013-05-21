Осередки Руху вважають об'єднання з УНП технологією розколу опозиції

Про це йдеться у заяві голів обласних організацій НРУ, оприлюдненій на прес-конференції в УНІАН народним депутатом, головою Рівненської обласної організації НРУ Валентином Королюком.

«Ми вважаємо, що об'єднання Народного Руху України та Української народної партії - ніщо інше як технологія розколу опозиційних сил. У той час, коли суспільство очікує на об'єднання всіх політичних сил, які виступають проти режиму Януковича, керівники НРУ та УНП руйнують Об'єднану опозицію та створюють ще одну опозицію, яка вигідна насамперед Банковій», - йдеться у заяві.

Автори заяви наголошують, що більшість рішень на ХХІІ позачерговому з'їзді 19 травня було ухвалено із застосуванням маніпулятивних технологій та фальсифікації голосування.

Вони зазначають, що керівництво НРУ знехтувало рішенням переважної більшості конференцій обласних організацій Руху про неприпустимість зміни назви партії «Народний Рух України». Крім того, підрахунок голосів при обранні заступників голови партії було відверто сфальшовано. «Ці факти дають нам підстави говорити, що так зване об'єднання НРУ і УНП - це технологія, яка застосовується антиукраїнськими силами для розколу опозиційних сил», - йдеться у заяві.

Голови 7 територіальних організацій НРУ заявляють про свою незгоду з таким курсом і закликають лідерів Об'єднаної опозиції «Батьківщина» пришвидшити процес створення широкого об'єднання демократичних сил для боротьби з «антиукраїнським режимом Януковича», залучаючи до нього не тільки політичні партії, а й громадські організації, профспілки.

Автори заяви також звертаються до всіх рухівців «не допомагати горе-політикам реалізовувати сценарій «через псевдооб'єднання - до роз'єднання демократичних сил».

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Заяву підписали, крім Королюка, народний депутат, голова Київської міської організації НРУ Олександр Чорноволенко, голова Київської обласної організації НРУ Роман Сушко, голова Волинської обласної організації НРУ Володимир Банада, голова Черкаської обласної організації НРУ Ігор Волошин, голова Сумської обласної організації НРУ Сегрій Бутенко, голова Херсонської обласної організації НРУ Віктор Ващук, голова Молодого Народного Руху Сергій Воронов.

На запитання, чи погоджується із зазначеною заявою член НРУ, екс-голова партії Борис Тарасюк, Чорноволенко відповів: «Так, безумовно».

Бутенко, у свою чергу, зазначив, що об'єднання НРУ та УНП є «політтехнологічним проектом, в якому зацікавлена влада, і цей проект не додає єдності опозиційним патріотичним силам, основною метою яких є зміна режиму Януковича в 2015 році».

Чорноволенко прогнозує, що небагато членів НРУ захочуть увійти до нової політичної сили. «Не тільки ми не захочемо, ми прогнозуємо, що з тих десятків тисяч членів НРУ, які є, дай Бог, щоб тисяча нашкреблася», - сказав він.

За словами Чорноволенка, немає намірів створювати нову партію. «Робити нову партію ніхто не буде, оскільки ми стоїмо на позиції, що треба об'єднуватися. Зараз є нормальний формат - це об'єднання всіх шляхом вступу до «Батьківщини». Ми вважаємо, що наше місце там», - сказав Чорноволенко.