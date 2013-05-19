Народний Рух і УНП злилися в одну партію

Таке рішення ухвалено на об’єднавчому з’їзді двох партій, що відбувся в неділю у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, таким чином, створено нову національно-демократичну партію.

«Об’єднання НРУ та УНП відбувається на основі Статуту Руху», зазначається у повідомленні.

Юридичною основою об’єднання (злиття) є Народний Рух України. Головою об’єднаної партії обрано голову Руху Василя Куйбіду, першим заступником - в.о. голови УНП Івана Зайця.

«У зв’язку з відновленням єдності Руху шляхом об’єднання НРУ і УНП у єдину партію з’їзд ухвалив рішення, що всі члени Народного Руху України та Української Народної партії є членами об’єднаної партії», - пояснили в прес-службі.

До 1 листопада 2013 року буде проводитись перереєстрація членів об’єднаної партії.

Делегати з'їзду затвердили склад оновленої Політради, а також внесли зміни до Статуту Народного Руху.