Янукович з міністрами прибув до Дніпропетровська

Як передає кореспондент УНІАН, у поїздці главу держави супроводжують віце-прем’єр-міністр Олександро Вілкул, міністр фінансів Юрій Колобов, міністр закордонних справ Леонід Кожара, міністр соціальної політики Наталя Королевська, міністр економічного розвитку та торгівлі Ігор Прасолов, міністр промислової політики Михайло Короленко, міністр молоді та спорту Равіль Сафіуллін, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник.

На набережній Перемоги Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії закладання капсули у фундамент багатофункціональної спортивної розважальної арени, яка буде споруджена для проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

У 2015 році Дніпропетровськ разом з іншими п’ятьма містами України прийме фінальний турнір “Євробаскет-2015”.

У процесі підготовки до європейського чемпіонату з баскетболу у Дніпропетровську буде споруджено новітню багатофункціональну спортивно-розважальну арену на 10 тисяч глядацьких місць.

Структура спорткомплексу дозволить тут проводити тренування та змагання не тільки баскетболістам, а й представникам інших видів спорту. Після завершення чемпіонату “Євробаскет-2015” спортивно-розважальна арена буде віддана для тренування вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпропетровська.

У Новомосковському районі Янукович відкриє новий завод з виробництва преміксів та комбікормів ТОВ «Інбел».

Також під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент візьме участь у відкритті об’єкту з утилізації порожніх корпусів ракетних двигунів на базі ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».