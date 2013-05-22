Сьогодні ВР розгляне законопроект про порядок імпічменту

Як передає кореспондент УНІАН, також ВР сьогодні планує розглянути проект закону про внесення змін до Закону “Про статус народного депутата України” (щодо запитів народних депутатів).

Крім того, у порядку денному є законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку і проект постанови про запровадження мораторію на закриття навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих у сільській місцевості.

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Також депутати планують розглянути законопроект про внесення змін до Закону “Про телебачення та радіомовлення” (щодо забезпечення інформаційного балансу Національною телекомпанією України та Національною радіокомпанією України).