Закон про терміни давності злочинів чиновників не потрапив до порядку денного ВР
Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії проект Закону про внесення доповнень до Кримінального кодексу України щодо особливостей обчислення строків давності за злочини, вчинені деякими особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 35 із 399 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Як відзначається у пояснювальній записці, законопроектом пропонувалося доповнити статтю 49 КК Україні частинами шостою та сьомою щодо зупинення перебігу давності у разі обрання або призначення особи на посаду, яка відповідно до Конституції України надає їй недоторканність від кримінального переслідування.
У цих випадках перебіг давності відновлюється або після того як особа була позбавлена недоторканності, або після того, як вона перестає обіймати відповідну посаду.
Також встановлюється, що у випадку вчинення особою злочину під час перебування на посаді, яка відповідно до Конституції України надає їй недоторканність від кримінального переслідування, перебіг давності розпочинається або з моменту, коли особа була позбавлена недоторканності, або з моменту, коли вона перестає обіймати відповідну посаду.