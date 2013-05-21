Закон про терміни давності злочинів чиновників не потрапив до порядку денного ВР

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 35 із 399 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як відзначається у пояснювальній записці, законопроектом пропонувалося доповнити статтю 49 КК Україні частинами шостою та сьомою щодо зупинення перебігу давності у разі обрання або призначення особи на посаду, яка відповідно до Конституції України надає їй недоторканність від кримінального переслідування.

У цих випадках перебіг давності відновлюється або після того як особа була позбавлена недоторканності, або після того, як вона перестає обіймати відповідну посаду.

Також встановлюється, що у випадку вчинення особою злочину під час перебування на посаді, яка відповідно до Конституції України надає їй недоторканність від кримінального переслідування, перебіг давності розпочинається або з моменту, коли особа була позбавлена недоторканності, або з моменту, коли вона перестає обіймати відповідну посаду.