Кернес розповів, на що Янукович дозволив витратити гроші за продаж стадіону «Металіст»

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сесії Харківської міської ради сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін звернувся до Президента України Віктора Януковича з проханням залишити кошти, отримані від продажу стадіону «Металіст», у Харківському регіоні, і Президент підтримав цю ініціативу губернатора.

«Гроші від продажу об’єкту спортивної індустрії – футбольного стадіону – за погодженням із Президентом України будуть направлені на завершення будівництва метрополітену», - сказав Кернес.

За його відомостями, будівництво станції метро «Перемога» на Олексіївській гілці планують продовжити в червні-липні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявив, що орієнтовна вартість ОСК «Металіст» становить не менше 70 млн дол. За його словами, готовність купити стадіон висловив президент ФК «Металіст», власник групи компаній «ВЕТЕК» Сергій Курченко.